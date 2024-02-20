ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات الأجنبية بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها أثناء تواجدهم في محافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.