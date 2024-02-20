الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

الأحداث تتسارع وتبدو، من خلالها قوة الدبلوماسية والعلاقات بين الدول هي الرهان الحقيقي على جدية صورة العمل المشترك وتأثير ذلك في تكوين رؤى مشتركة، بدت في القضية الفلسطينية والحرب على غزة، واضحة المعالم.

الدول القوية والحضارية في المنطقة لها حضورها على المستوى الدولي، ولها علاقاتها مع الدول الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، منها الأردن ومصر والخليج العربي وهي علاقات لها بعدها التاريخي والسياسي والثقافي.

الأردن.. 75 عامًا من الدبلوماسية والنجاح مع الولايات المتحدة

عززت القيادة الأردنية، رؤيتها الملكية الهاشمية.. ولها تميز مؤثر حمل طبيعة علاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال أكثر من سبعة عقود والنصف من الصداقة والشراكة الاستراتيجية، التي احتضنت الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، عدا عن مجالات عديدة في التربية والبيئة والتعاون العسكري والأمني.

الملك عبدالله الثاني، قام خلال الأسبوع الماضي، بالتركيز في جولة ملكية شملت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على خصوصية العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة في ظل الأحداث والظروف السياسية التي تتفاعل بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما وصلت إليه التطورات الخطيرة في غزة، وآليات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واستدامتها، ومخاطر الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

قمة مهمة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي بايدن

لقاءات سياسية مؤثرة، توجها الموقف الملكي.. استطاعت الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا، وضع بصماتها في الإدارة الأمريكية، عدا عن التغيير والتحول في البيت الأبيض، توجتها قمة مهمة بين الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاءات سياسية مؤثرة مع أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء ولجان من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، عدا عن نائبة الرئيس.

… والأردن، في هذا المنجز، يسعى لتأكيد الأدوار المتبادلة بين رؤية الملك وفكره السياسي المستند إلى إرث هاشمي، صقل علاقات الأردن الدولية، وهذا اتضح في ترحيب واهتمام وزارة الخارجية الأمريكية، التي اعتبرت مناسبة مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية، نقطة تاريخية بكل أبعادها السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية، التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي على تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والجهد الملكي في المشاركة في استقرار المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي.

.. وقد كان لافتًا إلي أن الرئيس بايدن، قال إن: العلاقات بين الأردن وأمريكا أقوى من أي وقت مضى، وأكد ذلك بالتغريدة، التي أرفقها، بايدن بفيديو من لقائه مع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وركز الرئيس الأمريكي، في التغريدة قائلًا «في مثل هذه الأوقات، تصبح الروابط بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخلال زيارة الملك عبدالله الثاني، أكدنا مجددًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أقوى من أي وقت مضى».

من جانب سياسي، اختفت الدبلوماسية الأمريكية، من خلال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال: إن أمريكا ستظل ملتزمة بدعم الأردن وعظيم الشراكة القائمة مع الأردن.

منذ العام 1949.. مسار دبلوماسيتهم مشترك

في البعد السياسي والحضاري، نجحت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1949، وفي ذلك العام قدَّم «ويلز ستربلا»، أوراق اعتماده كأول قائم مؤقت بأعمال السفارة الأمريكية في الأردن، ومنذ ذلك الحين أصبحنا بلدين شريكين وحليفين وصديقين مقربين، كما لفت بلينكن، الاحتفاء المشترك بين قيادة البلدين، وأن خصوصية وأهمية العلاقات كانت بمثابة شهادة على رؤية مشتركة للسلام والأمن والازدهار للمنطقة بأكملها، تكللت على مدى أكثر من 7 عقود من الشراكة، امتدت علاقتنا لتشمل تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الفرص للنساء والشباب وضمان الوصول المستدام إلى المياه الصالحة للشرب، ودعم العلاقات التجارية، لقد كان تعزيز تعاوننا الأمني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي واستدامة الجهود الإنسانية، بمثابة حجر الزاوية لعلاقتنا الثنائية، وقد ازدهرت شراكتنا على مدى الـ75 عامًا الماضية، بفضل الروابط المتينة بين شعبي بلدينا وقادتنا على حدٍ سواء.

وأكد أن هذا الأساس القوي سيمكننا من تعزيز قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في المستقبل، و«نحن ملتزمون بدعم الأردن في سعيه لتحقيق مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني، ونتطلع إلى تعميق علاقاتنا الأمنية والاقتصادية والثقافية والتاريخية».



بلورة تحول.. وموقف مؤثر في الإدارة الأمريكية

محليًا وفي الواقع العملي، يسعى الملك عبدالله الثاني إلى بلورة تحول موقف مؤثر في الإدارة الأمريكية، للعمل على إيقاف الحرب على غزة وضمان موقف أمريكي دولي، يدعم وضع حل نهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق الأمن والسلام.