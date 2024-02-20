الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

الرئيس السيسى يؤكد لـ رئيس تيار الحكمة دعم مصر الثابت للعراق

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمار الحكيم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء؛ دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها كل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. 

من جهته، أكد عمار الحكيم، قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، ومثمنًا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة. 

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.

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السيسي تيار الحكمة الوطني العراقي المخابرات العامة غزة

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