الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهمين بسرقة الدراجات النارية في الوايلي للمحاكمة

متهمين
متهمين

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بسرقة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى منطقة الوايلي للجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة".

وتبين أن المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك".

منطقة الوايلى الدراجات النارية سرقة

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