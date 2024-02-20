الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على مرتكب "مذبحة الهرم الأسرية" اليوم الثلاثاء

قتل
قتل

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الحكم على المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي الجلسة السابقة لأخد الرأي الشرعي في إعدامه

كانت البداية بمشادة كلامية وقعت بين الجاني والمجني عليهم، بسبب عدم موافقة الأول على ذهاب شقيقته الصغري بصحبة شقيقتها الكبرى وزوجها إلى منزلهما للمكوث معهما ليلة الجريمة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الجريمة التي ارتكبها شاب، حيث قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته، حيث تبين أن المتهم مهتز نفسيا يعالج منذ فترة طويلة من مرض نفسي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 27 عامًا عاطل عن العمل يعاني من مرض نفسي، حيث يعالج من الاكتئاب منذ فترة طويلة.

وأفادت التحقيقات، بأنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها، فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه، لكن تطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني، وأسرع على إثرها المتهم بإحضار سكين مسددا عدة طعنات لشقيقه، وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضًا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها، فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنية وقطعية مختلفة.

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