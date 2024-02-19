السياحة: لم نرصد شحوط لأي منشاة فندقية عائمة خلال السدة الشتوية

أعلنت وزارة السياحة والاثار انه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشات الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية لهذا الموسم الشتوى التى تبدا مع أول شهر يناير، وتنتهى بنحو منتصف شهر فبراير، واستطاعت كافة الجهات المعنية للتداخل والتنسيق بينها لتفادى ازمة السدة الشتوية وما تقوم بة من تاثير سلبى على السياحة النيلية.

كيفية تفادى المنشات الفندقية العائمة تداعيات السدة الشتوية

واتبعت المنشات الفندقية العائمة بعض الاجراءات التى أوصت به وزارة الموارد المائية والري لتفادة تداعيات الازمة ومن بينها ضرورة ‏ التزام الوحدات السياحية بتوفير أطقم العمل البحرية والفنية طبقًا للتراخيص الممنوحة من الهيئة العامة للنقل النهري.

كما يجب التزام الوحدات السياحية بتنفيذ القواعد الموضوعة عن التراي والرسو بمنطقة كوم أمبو وقواعد السير بمناطق الاختناقات والاهوسة.

وأوصت وزارة الموارد المائية والري ب وضع البرامج اللازمة لتنفيذ البرامج السياحية بما ية يتفق مع مناسيب المياه ووضع برامج اختياطية لمواجهة أي حالات شحوط بالاضافة الى ضرورة الالتزام بخط السير المحدد من قبل هيئة العامة للنقل النهري.

كما قامت بتوعية قائدي الفنادق العائمة بعدم التجاوز اثناء المرور بالمجري الملاحي بالاضافة الى الالتزام بقواعد الامن والسلامة عند المروربالاهوسة والكباري، والالتزام بالتعلميات الملاحية الفورية الصادرة من الهيئة في حالات الطوارئ أو الحوادث او انخفاض مناسيب المياه.

كما اشارت الى ضرورة التزام الوحدات السياحية التي يتجاوز غاطسها عن 1.80متر بتوفيردفاع أو رفاص لمرافقة الوحدات السياحية، ووضع البرامج البديلة في حالة شحوط أي وحدات سياحية.

ولفتت أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على ‏ايه مخالفة تقع من الوحدات السياحية أو العاملين بها بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة الوحدات السياحية والحفاظ على سمعه السياحة النيلية لمصربا الغالية

يشارالى ان" السدة الشتوية"هو اجراء تقوم بتنفيذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى سنويا ويعنى هذا الاجراء حبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف، وهو الامر الذى يؤدى معه الى ظهور معه بعض من جزر نهر النيل تظهر خلال أيام السدة الشتوية بسبب انحصار المياه عن هذه الجزرمما يتسبب فى شحوط المنشات الفندفية بهذة الجزر.