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محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 8 أشخاص
إصابة 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب “ميكروباص” على طريق “مصر - إسكندرية”، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب "الميكروباص" وإصابة الركاب وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

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