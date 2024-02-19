القسام تستهدف قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا فى خان يونس

أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عن استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر حسابها على منصة "تليجرام"، إن مقاتليها استهدفوا القوة الإسرائيلية بعد تحصنها داخل منزل في منطقة الحاووز غرب خان يونس.

وأوضحت أنهم استهدفوا هذه القوة بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، حيث أكد مقاتلوها إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح "وسماع صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم"، بحسب البيان.

كما أفادت في بيان منفصل عن تمكن عناصرها من "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس".

كما أعلنت عن تمكن مجاهديها بالاشتراك مع كتائب المجاهدين من استهداف طائرة استطلاع للعدو من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7" جنوب غرب مدينة غزة.