خالد داغر: التبادل الثقافى المصرى السعودى قائم منذ زمن طويل

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الحفل الذي يجمع الكينج محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبدالوهاب، اليوم، في أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية أمس، هو تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ.

حفلات دار الأوبرا

وأكد خالد داغر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دارالأوبرا المصرية تستضيف نجوم المملكة العربية السعودية لإحياء الحفلات بدار الأوبرا، ونهدف من هذه الحفلات تفعيل التعاون الفني المصري السعودي.

التبادل الثقافي المصري السعودي

وأضاف في حديثه، أن هذه الحفلات الموسيقية المتبادلة بين البلدين ستعود إيجابيًا على الموسيقى العربية بشكل عام وأشمل.

وذكر، أن التبادل الثقافي والتعاون بين مصر والسعودية قائم منذ زمن طويل، ويجري العمل حاليًا على رفع مستوى هذا التعاون مع الهيئة العامة للترفية.