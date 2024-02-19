الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف متعدد بالقرب من مستشفي الأمل بخان يونس

مستشفي الأمل
مستشفي الأمل

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع "عمليات قصف متعددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية" بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، والتي تسببت في "أضرار جسيمة لمبنى المستشفى".

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 135.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 70 مواطنا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت أن جثامين 16 شهيدًا وصلت إلى المستشفيات، إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

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عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

وفي سياق منفصل قالت المملكة المغربية في تقرير إلى محكمة العدل الدولية، إنه يأمل أن يؤدي أي رأي للمحكمة إلى تعزيز الحل السلمي. وبالإشارة إلى الدورالذي لعبته البلاد في تعزيز التعايش السلمي بين الأديان في القدس، و"نداء القدس" لعام 2019 الذي وقعه العاهل المغربي الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، خلص التقديم إلى ما يلي:

وتعرب المملكة المغربية عن أملها في أن يؤدي أي فتوى قد تصدرها المحكمة إلى تعزيز دينامية السلام البناء، بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق وعادل ودائم، يلبي الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة. دولة على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن وتسمح لشعوب المنطقة بالعيش بسلام وأمن. والاستقرار والكرامة.

قطاع غزة خان يونس القصف مستشفى الأمل إسرائيل

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