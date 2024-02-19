الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استكمال إجراءات تقنين 100 طلب جديد بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم استكمال إجراءات تقنين الأراضي بعددٍ من المناطق المضافة للمدينة، موضحًا أنه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية بإجمالي 100 طلب جديد.


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الدفعة الجديدة التى تم اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار آلية وضوابط التعامل مع حائزى الأراضى بتلك المناطق، ليصبح إجمالي عدد الدفعات 22 دفعة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة لتحويلها إلى مناطق حضارية.


وطالب رئيس الجهاز أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية طبقًا للكشوف المعلنة، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعًا عن الطلبات التى يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسة. 


وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية على تطبيق شهادات نظم إدارة الجودة الأيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، حيث انتهت أعمال المراجعة بمد سريان شهادات الأيزو للسنة الثانية.

جدير بالذكر أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية تحت إشراف المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية - المشرف على الإدارة العامة للإشراف علي الجودة، وبحضور المهندس على سعد،  رئيس الجهاز، والمحاسب  أيمن الحفناوي، مدير مركز حسابات المياه.

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