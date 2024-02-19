الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة: تحديد سعر استرشادي للقطن مرضي ويتضمن هامش ربح كبير للمزارعين 

قطن
قطن

رحب  الدكتور مصطفى عمارة  رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي لقنطار القطن في المناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعتبر مرضيًا ويتضمن هامش ربح كبير للمزارعين، مما يجعل وضع سعر ضمان قبل الزراعة نقطة إيجابية بحد ذاته، ويؤكد أن زيادة الأسعار ممكنة في حال ارتفاع سعر القطن عالميًا أو محليًا، مما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة القطن لمكانته.

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم تحديد سقف حجم القطن الذي يتم تصديرة حيث تم تصدير من 35 إلى 40 ألف طن فقط خلال عام 2023، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية، حيث أن مصر لديها مصانع محلية كبيرة، تعمل بالقطن المصري، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن في  مصر خلال 2023 تصل إلى 255 ألف فدان علي مستوي الجمهورية، بحجم إنتاج يصل إلي مليون و400 ألف قنطار، مشيرًا إلي أنه تم تسويق 972 ألف قنطار حتي الأن.

تحديد سعر استرشادي للقطن مرضيًا

ونشد رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر توريد للقطن هو 28 فبراير الجاري، وأنه لم يتم قبول أي كميات من القطن بعد تلك الفترة، ولذلك يجب السرعة في توريد القطن من المجمعات إلي المحالج، حتي يمكن الأستفادة من الأسعار المربحة خلال الفترة الحالية.

وتوقع رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عقب قرار الحكومة بتسعير القطن بوقت كافي قبل زراعتها يتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه، متوقعا أن تصل المساحة المنزعة من القطن خلال الموسم الجاري 2024 أن يصل إلي 350 ألف فدان إلي 400 ألف فدان، الأمر الذي ينتج عنه زيادة في أنتاج مصر القطن.

وكشف عن توافر تقاوي من جميع أنواع القطن في مصر والتي ستكفي للمساحات المخطط زراعتها خلال العام الجاري. وأشار إلى وجود تقاوي عالية الجودة بالإضافة إلى توفر تقاوي احتياطية تفوق حجم المساحات المتوقع زراعتها. كما أكد بدء موسم الزراعة الحالي لعام 2024 في مارس المقبل، حيث تم إطلاق قوافل لتقديم الدعم الزراعي للمزارعين قبل زراعة القطن.

وأشار إلى التوسع في زراعة أصناف جديدة من القطن في محافظة سوهاج، حيث سيتم زراعة أصناف جديدة من القطن جيزة 98 في محافظة سوهاج بالكامل، وفي مركز المجورة بمحافظة أسيوط. كما أشار إلى زراعة أصناف القطن جيزة 95 في باقي محافظات مصر بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد.

مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية معهد القطن بوزارة الزراعة سعر استرشادي لقنطار القطن هامش ربح

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

"فطرة ممنوعة"| قلة الحمامات في غزة وتلوثها يصيب الفلسطينيين بأمراض تناسلية (ملف)

رضا حجازى: الرئيس كلفنى بإقناع المجتمع بأهمية تطوير المنظومة وقال «نريد بناء جيل قادر على تحمل المسئولية»

حسنين.. العمر واحد.. والسر واحد.. عن أبناء الحرب والصبر.. وملاك الموهبة المطلقة

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

"هزم التنمر والمرض النادر".. شاب بالزقازيق يتحدى الظروف ويصبح سباكًا مشهورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية