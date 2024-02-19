الزراعة: تحديد سعر استرشادي للقطن مرضي ويتضمن هامش ربح كبير للمزارعين 

رحب الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي لقنطار القطن في المناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعتبر مرضيًا ويتضمن هامش ربح كبير للمزارعين، مما يجعل وضع سعر ضمان قبل الزراعة نقطة إيجابية بحد ذاته، ويؤكد أن زيادة الأسعار ممكنة في حال ارتفاع سعر القطن عالميًا أو محليًا، مما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة القطن لمكانته.

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم تحديد سقف حجم القطن الذي يتم تصديرة حيث تم تصدير من 35 إلى 40 ألف طن فقط خلال عام 2023، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية، حيث أن مصر لديها مصانع محلية كبيرة، تعمل بالقطن المصري، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن في مصر خلال 2023 تصل إلى 255 ألف فدان علي مستوي الجمهورية، بحجم إنتاج يصل إلي مليون و400 ألف قنطار، مشيرًا إلي أنه تم تسويق 972 ألف قنطار حتي الأن.

تحديد سعر استرشادي للقطن مرضيًا

ونشد رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر توريد للقطن هو 28 فبراير الجاري، وأنه لم يتم قبول أي كميات من القطن بعد تلك الفترة، ولذلك يجب السرعة في توريد القطن من المجمعات إلي المحالج، حتي يمكن الأستفادة من الأسعار المربحة خلال الفترة الحالية.

وتوقع رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عقب قرار الحكومة بتسعير القطن بوقت كافي قبل زراعتها يتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه، متوقعا أن تصل المساحة المنزعة من القطن خلال الموسم الجاري 2024 أن يصل إلي 350 ألف فدان إلي 400 ألف فدان، الأمر الذي ينتج عنه زيادة في أنتاج مصر القطن.

وكشف عن توافر تقاوي من جميع أنواع القطن في مصر والتي ستكفي للمساحات المخطط زراعتها خلال العام الجاري. وأشار إلى وجود تقاوي عالية الجودة بالإضافة إلى توفر تقاوي احتياطية تفوق حجم المساحات المتوقع زراعتها. كما أكد بدء موسم الزراعة الحالي لعام 2024 في مارس المقبل، حيث تم إطلاق قوافل لتقديم الدعم الزراعي للمزارعين قبل زراعة القطن.

وأشار إلى التوسع في زراعة أصناف جديدة من القطن في محافظة سوهاج، حيث سيتم زراعة أصناف جديدة من القطن جيزة 98 في محافظة سوهاج بالكامل، وفي مركز المجورة بمحافظة أسيوط. كما أشار إلى زراعة أصناف القطن جيزة 95 في باقي محافظات مصر بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد.