بطريرك الروم الأرثوذكس بالأراضى المقدسة يستقبل الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى

استقبل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس، الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، في مقر بطريركية القدس، وحضر اللقاء رؤساء الكنائس في القدس ومن بينهم؛ الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس؛ الأب. فرانشيسكو باتون، خادم الأراضي المقدسة؛ المطران سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة والأردن، المطران حسام نعوم رئيس الكنيسة الأسقفية بالقدس، وممثلين عن بطريركية الأرمن والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس.

وتأتي زيارة الأمين العام خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها الأراضي المقدسة، ولذلك أعرب الدكتور بيلاي عن التزامها بمطالبة ملايين المسيحيين، الذين هم أعضاء المجلس في جميع أنحاء العالم، بزيادة صلواتهم ودعمهم للكنائس والشعب. في الأراضي المقدسة، ومن أجل السلام والمصالحة وسط التوتر بين الأطراف المختلفة.

وتقديرًا لدعمه، قام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بتكريم الأمين العام بوسام قائد وسام فرسان القبر المقدس، بالإضافة إلى ذلك، انتهز كل من قادة الكنيسة الفرصة ليقدموا للأمين العام الصعوبات والتحديات التي تواجه المسيحيين والكنائس وممتلكاتهم، أي جبل الزيتون والجسمانية، والتي غالبًا ما تتأثر بالتصرفات غير السليمة للعناصر المتطرفة.

وخلال اللقاء، اغتنم البطريرك ثيوفيلوس الثالث، الفرصة لمخاطبة الدكتور بيلاي نيابة عن قادة الكنيسة على النحو التالي:

الدكتور بيلاي، أيها الأعضاء الأحباء في وفدكم، أيها الإخوة والأخوات في المسيح، نرحب بكم بحرارة في مدينة القدس المقدسة وفي بطريركتنا، ونود أن نعرب عن امتناننا لكم على زيارتكم في هذا الوقت الصعب والمعقد لجميع شعوب هذه المنطقة، وخاصة المسيحيين في القدس.

وقال إن زيارتكم لها أهمية كبيرة، لأنكم تجلبون معكم انتباه مجلس الكنائس العالمي وأعضائه إلى الوضع هنا.

وتابع البطريرك قائلا:"في هذه الأوقات الحرجة، لدينا نحن المسيحيون، في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم، رسالة تتمثل في دعم رسالة الإنجيل، التي هي أقوى وأكثر ديمومة من ضعفنا البشري. إن الإنجيل هو الذي يتحدث عن المصالحة والسلام، وهذا يجب أن يكون التزامنا الدائم. إن الحرب والعنف هما دائما نتيجة لفشل الإنسان. لكن المسيح وكنيسته يعلنان حقيقة مختلفة. ومن الناحية اللاهوتية نؤكد أن الكراهية والظلمة ليس لهما أقنوم. إن النور والحياة فقط هما اللذان لهما وجود حقيقي ودائم."

وأضاف:"الموت ليس مهمتنا. إن الحياة التي وهبها الله هي في قلب بشارة الإنجيل. وكما يقول لنا ربنا يسوع المسيح، جئت لتكون لهم الحياة ويكون لهم كل ملءها (يوحنا 10: 10). نحن مدعوون إلى أن نكون متحدين في التزامنا الأخلاقي ورسالتنا لدعم القيم المقدسة للسلام والمصالحة. كما نتعلم من النبي إشعياء،فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم في مناجل التقليم."؛مضيفا"لا ترفع أمة على أمة سيفا.ولن يتعلموا الحرب في ما بعد.(إش 2: 4)"

وأشار قائلا:"هذه هي دعوتنا الإنسانية المشتركة ومصيرنا الإنساني المشترك. إن دعوة الإنجيل هي تحويل أدوات الحرب إلى أدوات سلام ومصالحة إن تجربتنا التاريخية في الأراضي المقدسة هي مثال قوي وملموس على أن المعبد والكنيسة والمسجد يمكن أن يتواجدوا جنبًا إلى جنب في احترام متبادل. إن عالمنا هو مشهد متعدد الثقافات والأعراق والأديان منذ زمن طويل، وقد أدى إلى ظهور حضارة فريدة من نوعها، حيث تظل القدس منارة الأمل للعالم أجمع. لقد كان هناك دائمًا مكان في الأراضي المقدسة لجميع أولئك الذين يعتبرون هذه المنطقة موطنًا لهم."



وأكد أنه لا يوجد حل عسكري لتحديد مستقبل الأرض المقدسة والشرق الأوسط الكبير. إن نمط الخلافات والانتقام والانتقام لم يقربنا من السلام والأمن، وكل هذه الأطر المرجعية مفلسة. لأنه مكتوب: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير؛مضيفا أنه من هذا المنطلق، نحن كرؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة نواصل الصلاة والدعوة إلى إنهاء الحرب حتى يتم وضع حد للأزمة الإنسانية، ويعود السكان النازحون إلى ديارهم، ويتم تقديم المساعدة الأساسية. إلى جميع الضحايا الأبرياء المحاصرين في هذا الصراع والذين يفتقرون إلى ضروريات الحياة الأساسية.

وقال إن الصراع الحالي دليل واضح تعلمنا منه أنه يجب علينا أن نواجه المستقبل بتصميم جديد. ونعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لصياغة طريق جديد نحو السلام والمصالحة الحقيقيين والدائمين؛مضيفا “ويظل رؤساء الكنائس حازمين في معارضتنا لتصعيد العنف. نحن مقتنعون، كما هو الحال مع مجلس الكنائس العالمي، بأنه من خلال دعم وتعزيز القيم الأساسية للإنجيل سيتم إيجاد طريق للمضي قدمًا، ونحن ندعو إخواننا المسيحيين، وكذلك جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة من حولنا، للانضمام إلينا في هذه المهمة المقدسة. لأنه مكتوب: طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون”.

واختتم كلمته قائلا:"عندما تأتون إلى الأراضي المقدسة كحجاج السلام في زمن الحرب، نصلي من أجل أن يبارك الرب القائم من بين الأموات، قاهر الموت، عملكم ومساعيكم في سبيل إنجيل السلام والمصالحة."