الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

منة شلبى: الدعم السعودى للسينما المصرية رائع.. وأجهز لفيلم قريبًا

منة شلبي
منة شلبي

قالت الفنانة منة شلبي إن مصر والسعودية بينهما كل الود والاحترام والحب وبينهما تعاون في شتى المجالات.

وأضافت شلبي، خلال لقاء في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة "الحياة": "مصر بلد عريقة لها تاريخ كبير والسعودية نفس الأمر" مؤكدة أن هناك تعاونًا وتكاملًا بين مصر والسعودية على مدار التاريخ.

وتابعت: "السعودية دائمًا تدعم الفن المصري السباق في الوطن العربي" مؤكدة أن العلاقة بين مصر والسعودية وطيدة جدًا".

واستكملت: "بعمل فيلم مع النجم أحمد عز ويشارك في بطولته آسر ياسين وأستاذ محمود حميدة وعدد كبير من النجوم".

وأكدت أن الدعم السعودي للسينما المصرية أمر رائع، مشيرة إلى أن السينما المصرية تحتاج إنتاج أفلام أكثر.

منى شلي التعاون المصري السعودي مصر والسعودية حفلات الليالي المصرية السعودية

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