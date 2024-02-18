الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الفريق القانونى الفلسطينى: نحن أمام الاحتلال الأطول فى تاريخ العالم (فيديو)

راجي الصوراني
راجي الصوراني

قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس الفريق القانوني الفلسطيني أمام الجنائية الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي الذي فُرض في عام 1967 يحاول فرض سياسة الأمر الواقع في فلسطين، ويحاول تهويد القدس وممارسة التطهير العرقي، بالإضافة إلى بناء المستوطنات في الضفة الغربية، فضلًا عن محاولاته في إلغاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل.

وأضاف الصوراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أننا نتحدث الآن عن الاحتلال الأطول في التاريخ، والذي لم يترك مادة أو سطرًا في كل القانون الدولي وحقوق والإنسان إلا وانتهكه، لذا المطلوب من محكمة العدل الدولية أن تقول ما إذا كان هذا الاحتلال شرعيًا أم غير شرعي.

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