الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي، برقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، للحكم بجلسة 24 فبراير.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين، بما يترتب عليه من أثر، بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية؛ لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة.

يذكر أن نبيه الوحش، أوضح عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين؛ لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام، وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير 2024.

محكمة القضاء الإداري الدكتور هاني سامح نبيه الوحش جلسة 24 فبراير ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين

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