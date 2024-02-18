كاتب صحفى: مصر تتعرض لتشويه مصطنع وافتراءات بسبب موقفها التاريخى مع فلسطين

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن هناك حالة تشويه مصطنع للدولة المصرية وشائعات وافتراءات بسبب موقف مصر التاريخي مع القضية الفلسطينية.

بلال الدوي: مصر لديها أوراق ضغط تستخدمها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

وأضاف الدوي، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تتبع دبلوماسية تعرف جيدًا كيف تتفاوض، وكيف تدافع عن الحقوق المصرية والعربية والفلسطينية تحديدًا، مؤكدًا أن مصر تحرك المياه الراكدة التي تساعد على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وتابع: "مصر لديها أوراق ضغط تستخدمها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".