رسامة شمامسة لكنيسة قرية بني بخيت بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة الشهيد مارجرجس والأمير تادرس الشطبي بقرية بني بخيت التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظمت إيبارشية طما عدة لقاءات وكرنڤالات لمختلف الفئات العمرية من أبناء خدمة التربية الكنسية، خلال إجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٤، بحضور نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمنت اللقاءات فقرات روحية وترفيهية، في دير القمص يسى ميخائيل بطما، وشارك فيها ٧٠٠٠ من أبناء الإيبارشية.

كما تم تنظيم لقاءً للخدام تحت عنوان "واجبات الخادم الكنسي"، في الدير ذاته، وشارك فيه ١٠٠٠ خادم وخادمة من مختلف كنائس الإيبارشية.

وكذلك تم تنظيم مؤتمرًا للشباب في المرحلة الجامعية، والذي حمل عنوان "اِحْفَظِ الْوَدِيعَةَ"، في كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي (مقر المطرانية)، وشارك فيه ١٠٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

واختتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان أمس أعمال المستوى الأول من دبلومة "سيكولوجية الإدمان والتعافي" U.P.A Diploma وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم لهذا الغرض في دير السيدة العذراء ببياض، بني سويف.

وتضمن المؤتمر تطبيقات عملية على المواد العلمية التي تم تدريسها في المستوي الأول، إلى جانب موضوعات روحية خاصه بخدمة الإدمان، وألقى خلاله نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة وتوابعها، ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، محاضرة بعنوان "الحرية في المسيح يسوع".

يأتي ذلك في إطار اهتمام اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بتأهيل كوادر متخصصة بهدف رفع الوعي بخطورة السير في طريق الإدمان، ومساندة المقيدين من السلوكيات الإدمانية.

شارك في المستوى الأول ١٠٠ متدرب من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية، وذلك من خلال تطبيق ZOOM، وتضمن موضوعات متنوعة عن مفهوم الإدمان وأسبابه وجذوره وأنواع الإدمانات المختلفة وغيرها من الموضوعات.