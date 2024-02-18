الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"التموين" تشن حربا على مافيا احتكار السلع الغذائية

تموين
تموين

حرب شرسة شنتها مؤسسات الدولة المختلفة لمحاصرة مافيا السلع الغذائية ومنع احتكارهم لـ"قوت الغلابة"، بعد تسببهم في رفع الأسعار من خلال تخزين واحتجاز السلع الأساسية "سكر، زيت، أرز، بصل" ثم طرحها في الأسواق بأسعار أزيد من الرسمية.

 

ضبط 30 طن سكر تم احتكارهم داخل مخزن بالقاهرة 

 

حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة  التموين والتجارة من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لتخزينه كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عثر بداخلهما على قرابة 30 ألف طن سكر، 16800 عبوة زيت طعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بالعرض على النيابة للتحقيق.

 

وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

 

ضبط 900 كيلو سكر بالغربية

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملاتها اليومية، علي كافة مراكز محافظة الغربية، لضبط السوق ومنع إحتكار التجار لانواع من البضائع والسلع الإستراتيجية الهامة والعمل علي توفير السلع ومنع الاستيلاء علي الدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل والمهمشين.

 

ضبط 900 كيلو سكر،  بدون فواتير ولا بيانات، وغير معلومة المصدر وذلك فى عدد من محلات البقالة بمدينة زفتي بمحافظة كفرالشيخ، ويقوم أصحاب هذه المحلات ببيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وذلك عقب مصادرة البضائع المضبوطة

 

ضبط سلع تموينية مخبأه داخل مخازن بالإسماعيلية

 

حيث تمكن رجال مباحث التموين بالاسماعيلية من ضبط 15.3 طن دقيق، 1850 كرتونة مكرونة، 6.5 طن فول، 651 بالتة جبنة، 15 طن أرز شعير، 1058 شيكارة أرز، و391 كرتونة زيت بعدد من المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بغرض الإخفاء والحجب عن الأسواق لرفع الأسعار.

 

وفي مجال الرقابة التموينية،أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر إدارة بدون ترخيص، 12 محضرا سلع مجهولة المصدر، 21 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأوكازيون، 4 محاضر عدم الإعلان عن المخازن.

 

ضبط اطنان من المواد الغذائية المحتكره بالشرقية

ومن جانبه تمكن رجال مباحث التموين بأولاد صقر من ضبط مالك مخزن  لحيازة 30 كيلو سكر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1416 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 أطنان من ملح الطعام، وتم تحرير محضر رقم 1417 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 4 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1418 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1419 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 قاروصة سجائر.

 

كما تم تحرير محضر رقم 1420 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 1 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1421 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1422 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1423 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 7 علب سجائر.

سكر احتكار تموين زيت

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