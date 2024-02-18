الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز

منوعات

قائمة المسلسلات الـ30 حلقة فى رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

في موسم رمضان 2024 تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة ومثيرة من المسلسلات والأعمال الدرامية، وتأتي هذه الإنتاجات المميزة لتلبي تطلعات الجمهور وتقديم محتوى متنوع يستمتع به المشاهدون خلال أيام الشهر الكريم، وتشمل قائمة مسلسلات الـ30 حلقة المنتظرة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" قائمة المسلسلات الـ30 حلقة في رمضان 2024 

إمبراطورية ميم

تأليف رواية إحسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما، بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونورالنبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عزالعرب ومنى زاهر وآدم وهدان وهاجر السراج وإلهام صفى الدين ومنى أحمد زاهر وطفل صغير اسمه مصطفى.

الكبير ٨ 

تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح. 

المعلم 

تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم. 

حق عرب

تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر.

الحشاشين

تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي. 

بيت الرفاعي

تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادرجلال، إنتاج سينرجي وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل. 

 

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