الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اشتباه بإصابة دييجو جوتا بقطع فى الرباط الصليبى للركبة

جوتا
جوتا

كشفت الفحوصات الطبية الأولية للبرتغالي دييجو جوتا، لاعب ليفربول عن اشتباه إصابته بالرباط الصليبي في الركبة وفقًا للصحفي "ديف أوكوب".

وخرج "جوتا" من لقاء برينتفورد بالدقيقة 44، على نقالة من الملعب وحل مكانة محمد صلاح نجمنا المصري الذي تألق في اللقاء.

وأكد كلوب أن إصابة جوتا غير مطمأنة حيث غادر الملعب على "عكازات"، بعد نهاية اللقاء.

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4- 1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وأنهى ليفربول  الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35. 

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك إليستير، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد في الدقيقة 75، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري.

 ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الرابع عشر.

دييجو جوتا جوتا ليفربول لرباط الصليبي صلاح

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