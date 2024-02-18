الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لم يتعامل مع موجه أول باحترام.. معاقبة وكيل مدرسة في بني سويف

معاقبة وكيل مدرسة
معاقبة وكيل مدرسة في بني سويف

عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية، وكيل مدرسة كترينا الإبتدائية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، بالخصم 3 أيام من راتبه، لعدم تعامله مع موجه أول المكتبات بإدارة الفشن التعليمية باحترام ولباقة، كما توجه لمقر مدرسة إبتدائية دون التوقيع في دفتر الأمن بالمدرسة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وكيل مدرسة كترينا الإبتدائية خالف أمر التكليف الصادر له عن مدير مدرسة كترينا الإبتدائية، وتوجه إلى مقر مدرسة أبسوج الإبتدائية 2 للقيام بأغراض شخصية بدلًا من مقر ديوان إدارة الفشن التعليمية الجهة الصادر بها التكليف، وقام بالدخول لمدرسة أبسوج الابتدائية 2 دون التوقيع بدفتر الأمن بالمدرسة، وبالمخالفة للتعليمات، ولم يتعامل باحترام ولباقة مع موجه أول المكتبات بإدارة الفشن التعليمية، وذلك بأن تحدث معه بأسلوب غير لائق بمقر مدرسة أبسوج الابتدائية 2، بالمخالفة لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووقع باسمه بخانة الانصراف بدفتر حضور وانصراف العاملين الخاص بمدرسة كترينا الابتدائية، بما يفيد انصرافه في مواعيد العمل الرسمية في هذا اليوم وذلك على خلاف الحقيقة.

 

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وأكدت المحكمة أن وكيل المدرسة اعترف بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، وتم إثبات ذلك الاعتراف بمحضر الجلسة وأنه ذهب إلى مدرسة أبسوج 2 للسؤال على وضع أبنائه التعليمي بالمدرسة، حيث أنهم ملتحقين بها، واعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعتراف يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة.

معاقبة وكيل مدرسة بسبب عدم اللباقة التأديبية محكمة بني سويف التأديبية إدارة الفشن التعليمية

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