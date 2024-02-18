اليوم.. أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة أبرز الملفات المطروحة

يعقد اليوم الأحد، مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه المغلق الثاني له لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية للحوار الوطني ومناقشة الخطوط العريضة للقضايا والملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال الجلسات النقاشية.

كما سيناقش مجلس الأمناء تحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة؛ لمناقشة الحزم الاقتصادية، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز عليها وطرح حلول بشأنها.

وكان مجلس الأمناء قد عقد اجتماعه الأول الأسبوع الماضي؛ لمناقشة أجندة المرحلة الثانية من الحوار، ووضع أجندة المحور الاقتصادي، والقضايا الاقتصادية العاجلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الرئيس السيسي، على قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، معتبرًا أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، وهو ما دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، ليرشد المشتركين فيه نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

فيما كانت أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما يعقد أيضًا ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه.

وقالت الأمانة الفنية إن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب جميع أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.