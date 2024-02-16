الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب "الريادة": اجتماعات مكثفة لإعداد ملفات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى

كمال حسنين، رئيس
كمال حسنين، رئيس حزب «الريادة

قال كمال حسنين، رئيس حزب «الريادة»، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يعقد اجتماعات بصفة مستمرة من أجل التحضير للمرحلة الثانية للحوار الوطني، لا سيما في ظل إعطاء الأولويات للقضايا الاقتصادية بالتزامن مع المرور من أزمة اقتصادية عصيبة، تتطلب المزيد من الجهود والتحضير للعديد من الأفكار والمقترحات والرؤى من أجل الوصول إلى عدد من التوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح حسنين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب في اجتماع دائم أسبوعيًا استعدادًا للملفات التي سوف تتم فيها المناقشة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك ملفات يناقشها اجتماعات الحزب للعرض على الحوار الوطني، فور استئناف جلسات الحوار من جديد.

وأكد حسنين، أن تحالف الأحزاب المكون من 42 حزبًا كان حاضرًا في جميع محاور الحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن حزب «الريادة» كان مشاركًا في الحوار الوطني بمقترحات وحلول واضحة، وأن جميع موضوعات الحوار الوطني تشمل كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف، أن استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني، رسالة واضحة لإثراء العملية السياسية في مصر والذي جمع فيها كل القوى السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة جميع ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسة والاقتصاد بجانب المحور المجتمعي.

وأوضح أن الحوار الوطني يُعد بارقة أمل للأحزاب السياسية، وفرصة للاستغلال الأمثل للخروج بمقترحات وحلول واضحة تخدم المجتمع المصري وأن هذا يُعد إرساءً قواعد الديمقراطية في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كمال حسنين كمال حسنين رئيس حزب الريادة للمرحلة الثانية للحوار الوطني الحوار الوطنى استعراض عدد من الملفات الاقتصادية الملفات الاقتصادية

مواد متعلقة

البدوى: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فرصة للمشاركة فى رسم خارطة المرحلة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

شيماء غنيم: شخصيات "رَبْع الرُّز" كانت حية أمامي تزورني وتتحدث معي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى