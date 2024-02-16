حزب "الريادة": اجتماعات مكثفة لإعداد ملفات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى

قال كمال حسنين، رئيس حزب «الريادة»، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يعقد اجتماعات بصفة مستمرة من أجل التحضير للمرحلة الثانية للحوار الوطني، لا سيما في ظل إعطاء الأولويات للقضايا الاقتصادية بالتزامن مع المرور من أزمة اقتصادية عصيبة، تتطلب المزيد من الجهود والتحضير للعديد من الأفكار والمقترحات والرؤى من أجل الوصول إلى عدد من التوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح حسنين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب في اجتماع دائم أسبوعيًا استعدادًا للملفات التي سوف تتم فيها المناقشة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك ملفات يناقشها اجتماعات الحزب للعرض على الحوار الوطني، فور استئناف جلسات الحوار من جديد.

وأكد حسنين، أن تحالف الأحزاب المكون من 42 حزبًا كان حاضرًا في جميع محاور الحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن حزب «الريادة» كان مشاركًا في الحوار الوطني بمقترحات وحلول واضحة، وأن جميع موضوعات الحوار الوطني تشمل كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف، أن استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني، رسالة واضحة لإثراء العملية السياسية في مصر والذي جمع فيها كل القوى السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة جميع ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسة والاقتصاد بجانب المحور المجتمعي.

وأوضح أن الحوار الوطني يُعد بارقة أمل للأحزاب السياسية، وفرصة للاستغلال الأمثل للخروج بمقترحات وحلول واضحة تخدم المجتمع المصري وأن هذا يُعد إرساءً قواعد الديمقراطية في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.