الثلاثاء 21 مايو 2024
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مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": لولا الإجراءات الحكومية وقت "كورونا" لأصبح الوضع الاقتصادى كارثيا

الدكتور مصطفى أبوزيد
الدكتور مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه: "إذ لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية بسياسة متوازنة خلال فترة جائحة كورونا، كان الاقتصاد المصري سيتعرض لوضع كارثي؛ لأنه إذ تم وقف عجلة الإنتاج في مصر سنتعرض لأضرار عدة، وسترتفع معدلات البطالة، فضلًا عن التوتر الذي ستشهده الساحة السياسية".

وأضاف "أبوزيد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز": "الدولة المصرية استفادت من الدروس التي تعرضت لها وقت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في خروج الأموال الساخنة، حين خرج 22 مليار دولار في وقت قصير للغاية، الأمر الذي أحدث هزة غير بسيطة".

وتابع: "سياسة التعامل مع أزمة كورونا نجحت في تجنب مشكلات عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على السلع الأساسية في الأسواق، وذلك من خلال استمرارية عجلة الإنتاج في مصر".

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