الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لتاجر مخدرات احتجز فتاة وعذبها في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة وسرقتها، بالسجن المؤبد غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بتعدي المتهم "ر. ا. م" على ربة منزل وحجز صديقتها وسرقتهما بمحل سكنه، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، اعتياد المجني عليها الأولى "إ. ح. ا" 35 سنة، ربة منزل، على تعاطي مخدر الهيروين، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليها الثانية صديقتها "ن. م. ر" 23 سنة، ربة منزل، ابتغاءً الحصول على المخدر، من المتهم "ر.ا.م" عاطل، وطلب منهما الصعود إلى مسكنه وإزاء إلحاح المجني عليها الثانية لترافقهما إلى مسكن المتهم، حيث أغلق المتهم باب الشقة، وحال تواجدهم طلب المتهم من المجني عليها الأولى الزواج وحال رفضها تعدى عليها ضرباً على مدار عدة أيام، وألحق بها تعذيبًا بجسدها بأن كبل يديها، وتعدى عليها كرهًا عنها، وقام المتهم بالتعدي على المجني عليها الثانية حال حمله سلاح، وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة منقولاتها 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتركهما بعد ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

جنايات الإسكندرية التعدي علي فتاة مديرية أمن الإسكندرية

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