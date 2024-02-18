الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة بـ 15500والصويا بـ36600 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف ، اليوم الأحد، استقرارا في الاسواق حيث سجل سعر طن الذرة  أرجنتينى 17800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلى 17800 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة  أوكراني 16700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركي 15500 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2800 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2820 جنيه، فيما بلغ سعر كورن فلاك  ذرة أرجنينى 17400 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 43000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى 40500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد 40200 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات  مستورد  38600 جنيه ارضه، صويا فول فات محلي 37800جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد  23000 جنيه  ارضه ، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%24000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين مستورد 46000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 13700 جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض

الذرة التركى ب15500والصويا ب36600 جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

مواد متعلقة

الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

الذرة بـ13200 وفول الصويا بـ37600 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

الذرة التركي بـ13300 وفول الصويا بـ 36800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

عاجل.. باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

الرئيس السيسى يفتتح "إيجبس 2024" غدًا بحضور عالمى

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

طلب التحريات فى حريق منزل والد سوزى الأردنية

التموين: تخفيضات 30% بأسعار السلع فى معارض "أهلًا رمضان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان