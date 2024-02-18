الذرة بـ 15500والصويا بـ36600 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف ، اليوم الأحد، استقرارا في الاسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 17800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلى 17800 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة أوكراني 16700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركي 15500 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2800 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2820 جنيه، فيما بلغ سعر كورن فلاك ذرة أرجنينى 17400 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 43000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى 40500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد 40200 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 38600 جنيه ارضه، صويا فول فات محلي 37800جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه ارضه ، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%24000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين مستورد 46000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 13700 جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض