رئيس "جهاز السادات" يعلن موعد انتهاء تنفيذ المرحلة الخامسة بـ"سكن لكل المصريين"

أعلن ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن موعد الانتهاء من المرحلة الخامسة لمشروع سكن لكل المصريين، و ذلك خلال تفقده للمشروع بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة الدورية، ودفع عجله العمل لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على دفع عجلة العمل ووجه الشركات العاملة بسرعة الانتهاء لجميع الأعمال والتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات، والموقع العام وتسليم العمارات قبل شهر مارس 2024، وفقا لخطة التسليم.

متابعة تنفيذ أعمال المرافق لباقي مجاورات حي الفردوس والكوثر

و أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أثناء جولته المرورية لمتابعة مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها للوقوف آخر مستجدات الأعمال، والتي رافقه خلالها محمد عبد الحكيم عامر معاون رئيس الجهاز ومديرين الادارت التنفيذية، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لباقي مجاورات حي الفردوس والكوثر بقطع الأراضي الإسكان الاجتماعي، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وتمهيد الطرق المؤدية لقطع الأراضي لجاهزيتها للتسليم المواطنين.

كما تابع رئيس جهاز مدينة السادات الانتهاء من أعمال تنفيذ العمارات المتبقية من المرحله الخامسة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين بحي الفردوس، بعدد 96 عمارة سكنية نموذج ثلاث غرف وصالة وعدد آخر نموذج غرفتين وصالة وعمارات حي النور بعدد 51 عمارة سكنية نموذج 3 وصالة.

و من الجدير بالذكر أنه جاري تسليم عدد قطع الأراضي الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالقرعات العلنية ب في المجاورة رقم 3 بحى الفردوس بواقع 1091 قطعة وتسليم بالمجاورات ارقام 4،5،6 بحي الكوثر بواقع عدد 2672 قطعة سكنية للمواطنين الفائزين في القرعات العلنية.