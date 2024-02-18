"التربية والتعليم": 3 اختبارات لتقييم تلاميذ صفوف النقل خلال الدراسى الثانى

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقييم التلاميذ فى صفوف النقل بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أنه سيتم عقد 3 امتحانات للطلاب امتحانين عبارة عن اختبارات شهور، وامتحان آخر هو لنهاية الفصل الدراسي الثاني أو ما يسمى بامتحان نهاية العام، ومن ثم يكون التقييم قد انتهى بالعام الدراسي.

اختبارات تقييم صفوف النقل

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان نهاية العام فقط دون اختبارات شهر، وأيضًا طلاب الشهادتين الثانوية العامة والفنية يؤدون الامتحانات فى نهاية العام وفق المواعيد المحددة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه انتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

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https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning.



ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.