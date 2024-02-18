الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وثائق حرب أكتوبر.. دهشة كاتب بريطاني من هجوم مصر "الخاطف"

جريدة الدستور

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

كما تضمنت الوثائق التى كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالاضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

ومن ضمن الوثائق بعض فقرات عن حرب أكتوبر من زيارة المستر روبرت ستيفنس المراسل الدبلوماسي ومحرر الشؤون الخارجية للأوبزرفر البريطانية.

-تناول المقال الإعجاب الشديد بالعمل العسكرى المصرى الذى تم ضمن خطة استراتيجية شاملة كان لها التأثير المفاجئ الخاطف ثم الصمود المستمر لفترة طويلة بعد ذلك.
-  الاندهاش الكبير للانهيار السريع لحصون العدو التي لم يرى مثلها في حياته. 

- أقر بأن السلوك القتالى المصرى مشرف عبر التاريخ وأن ٦٧ كان حدثا عارضا كثيرا ماحدث في حياة الأمم (دنكرك - بيرل هاربر)
ـ ذكر أن العرب عموما قد أعطوا الفرصة لأصدقائهم للتشرف بالدعوة لقضيتهم ومساندتهم، وعلق في النهايه بقوله “عادة تفوز الجيوش بنصيب الأسد من الدعايه فور خروجها منتصرة، ولقد فازت القوات الإسرائيليو بما يتجاوز ذلك القدر فور انتهاء  عمليات ١٩٦٧ ونظرا للبريق الذى أطفى على الجندى الاسرائيلى والهاله التي احاطت به فقد تملكت الدهشة من  كانوا عرضه لتلك الدعايه فور الانهزام.. وبالطبع ستكون تلك الدهشة واقعا كافيا يدفع صاحبها لقراءه أي شيء يكتب  عن تلك الحرب”.

 

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