من الصلف والغرور إلى الاعتراف.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بعد نصر أكتوبر؟ (وثائق سرية بخط اليد)

لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دورًا مهما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973م ليختلف تمامًا عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيه 1967م، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية والتحم بالأحداث العربية والعالمية.

واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.

رسائل بعد المعركية