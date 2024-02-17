سماح أبوبكر لـ"الشاهد": هذا التصرف يبنى حائطًا بين الأطفال والأهل

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن الوعي لدى الأطفال مرتبط بالتكنولوجيا، وإنهم أصبح لديهم شغف للحصول على المعلومات والمعرفة.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الوصول لأي معلومة أصبح سهلًا الآن للأطفال، فليس من السهل الضحك عليهم أو الرد بإجابة ليست مقنعة، أو تقول له إنت مالك أو هي كده"، مشيرة إلى أن هذا أول شيء يبني حائطًا بين الأهل والأطفال.

وتابعت: "لو الطفل سأل مينفعش نقول له إنت مالك إنت لسه صغير، كل ده يكسر حاجات داخل الطفل".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.