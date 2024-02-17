الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سماح أبوبكر لـ"الشاهد": هذا التصرف يبنى حائطًا بين الأطفال والأهل

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن الوعي لدى الأطفال مرتبط بالتكنولوجيا، وإنهم أصبح لديهم شغف للحصول على المعلومات والمعرفة.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الوصول لأي معلومة أصبح سهلًا الآن للأطفال، فليس من السهل الضحك عليهم أو الرد بإجابة ليست مقنعة، أو تقول له إنت مالك أو هي كده"، مشيرة إلى أن هذا أول شيء يبني حائطًا بين الأهل والأطفال.

وتابعت: "لو الطفل سأل مينفعش نقول له إنت مالك إنت لسه صغير، كل ده يكسر حاجات داخل الطفل".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز سماح أبو بكر سماح أبو بكر عزت الشخصية المصرية

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

من الصلف والغرور إلى الاعتراف.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بعد نصر أكتوبر؟ (وثائق سرية بخط اليد)

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

"الدستور" تخترق شبكات "الدولار المستورد".. عصابات تجمع الملايين من المصريين بالخارج وتبيعها لرجال الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج