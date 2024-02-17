البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن معركة الكرامة مستمرة حتى دحر المتمردين ومن عاونهم نهائيًا.

وشدد البرهان، لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثالثة مشاة شندى ضمن زياراته للوحدات العسكرية، على أن القوات المسلحة السودانية لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين.

ودعا القوات المتمردة للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، قائلًا: "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

وكان أعلن الجيش السوداني، السبت، عن تحقيق أول تقدم كبير له منذ بداية الحرب قبل عشرة أشهر، إذ أكد "استعادة السيطرة على جزء من مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع".

وقال الجيش في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه نجح في ربط القاعدتين الرئيسيتين له في المدينة، في تقدم احتفل به جنود وسكان.