السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مخدرات بـ8 ملايين جنيه.. ضبط أخطر مروجى الحشيش بين القاهرة والقليوبية

السيارات والمخدرات
السيارات والمخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى القاهرة – القليوبية قدرت قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات مديرية  أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام (عنصرين إجراميين) بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، وبحوزتهما (160 كيلو جراما من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات -2 سيارة ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح النارى، بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (8 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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