حماس تحذر من محاولات تستهدف وحدة الفلسطينيين فى غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إن هناك محاولات مستمرة تستهدف وحدة الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

أصدرت الحركة بيانا صحفيا، قائلة: "يحاول الاحتلال الفاشي بشتّى الطرق، استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، عبر محاولاته المكشوفة بنشر الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة، اعتمادا على عناصر منفلتة ومرتبطة بأجندات الاحتلال ومعادية لشعبنا الفلسطيني ومقاومته ونضاله في وجه النازيين الجدد".

وحذرت حماس الأطراف كافة من استغلال الظروف الراهنة، في محاولة العبث بالجبهة الداخلية للفلسطينين، مؤكدة أن انشغالها في التصدي للعدوان الوحشي، واستهداف الاحتلال الفاشي المستمر لجميع مظاهر العمل المدني والأمني والحكومي؛ لن يقف حائلًا أمام حمايتها لشعبها.

أردفت: "لقد عملت حركة (حماس) مع كل القوى والفصائل الوطنية، بكل الطرق والوسائل، من أجل رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، ووقف العدوان الفاشي عليه، وتلبية احتياجاته الإنسانية، ورفع الظلم عنه، وتثبيت وجوده على أرضه وتمسّكه بحقوقه، وإننا نهيب بشعبنا العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والصمود والبطولة، لمزيد من الثبات، حتى كسر العدوان، ودحره عن أرضنا ومقدّساتنا، وصولًا إلى تحقيق تطلّعاتنا الوطنية بالحرية وتقرير المصير، وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".