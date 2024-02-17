السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد نوات الإسكندرية القادمة بداية من اليوم وحتى نهاية العام

نوات الإسكندرية القادمة
نوات الإسكندرية القادمة

نوات الإسكندرية القادمة  بداية من اليوم 17 فبراير2024 وحتى  نهاية  العام، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

جدول نوات الإسكندرية القادمة  

كان جدول "هيئة ميناء محافظة الإسكندرية" كشف فى وقت سابق  عن نوات الإسكندرية القادمة  لعام 2024 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة وهى كالتالى: 

نوات الإسكندرية 2024

وعن جدول ومواعيد نوات الإسكندرية المتبقية في 2024 بداية من اليوم 17 فبراير 2024 وحتى نهاية هذا العام  بمحافظة الإسكندرية والتى  جاءت على النحو الآتي:

نوة شمس الصغرى

نوة الشمس الصغرى، تبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

نوة السلوم 

نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين

نوة الحسوم 

نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام

نوة الشمس 

نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين 

نوة العجوزة

نوة عوة أو برد العجوزة 20 مارس تستمر لمدة 6 أيام

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نوة "غسيل البلح "

عادة ما تبدأ النوات بشهور نهاية العام بنوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

نوة رياح الصليب 

نوة رياح الصليب تبدأ من يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام

 

موعد نوة المكنسة 

نوة المكنسة وتضرب  الإسكندرية في 16نوفمبر، وتعد من أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الإسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة، وتتعرض الإسكندرية في 22 نوفمبر لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.

نوة قاسم 

نوة قاسم تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام يصاحبها نشاط رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسميت بهذا الاسم لغرق احد الصيادين قديمًا يدعي "قاسم".

نوة الفيضة الصغرى 

نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها

نوة الميلاد 

نوة الميلاد تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بالميلاد لتزامنها مع عيد الميلاد المجيد

 

 

نوات الإسكندرية هيئة ميناء محافظة نوة شمس الصغرى نوة السلوم نوة الشمس نوة العجوزة

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