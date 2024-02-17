وزير الشباب: الرئيس السيسي يعطي أهمية بالغة للعمل المجتمعي والإنساني

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي أهمية بالغة خاصة للجانب المجتمعي والإنساني لكل فئات المجتمع.

وأوضح صبحي خلال الفعالية المقامة من مؤسسة الصديقية بالتحالف الوطني أنه شاهد كيف تعلم الكبار محو الأمية والصنعة، والأمر المساهم بإيجاد مصدر دخل لهم، مشيرا إلى توفير كل الوسائل والدعم في ذلك.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الفاعلية المقامة اليوم تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في العناية التي تعطيها للجانب الاجتماعي والإنساني، لافتا إلى أن العمل الجاد سيزيد من الأمثلة الإيجابية التي تشجع على العمل والمساعدة والدعم.

ولفت وزير الشباب إلى أن المؤسسة عضو التحالف تحقق معايير وزارة الشباب والرياضة في النظافة والأمن والأمان والصيانة، كما أن العمل الجاد قد يكون فكرة لكنه ينجح بالاستمرارية.

وفي نهاية الكلمة وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحية لكل العاملين في مؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات المتكاملة الثقافية والاجتماعية، للأطفال في مساكن عثمان.

وبدأت فاعلية "معا نحو إنسان يحب الحياة" في منطقة مساكن عثمان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعه عضو مجلس النواب.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق جولة داخل مؤسسة الصديقية في مركز شباب مساكن عثمان، برئاسة مجلس أمنائها الدكتور علي جمعه وتضم فصول أطفال مساكن عثمان الأولى بالرعاية، وذلك للاطلاع على التأهيل الذي يتم للأطفال من خلال تقديم مختلف البرامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتفقد الدكتور علي جمعة ووزير الشباب والرياضة فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب عن سعادته بمستوى الأطفال المتقدم في أكثر من تخصص.

يذكر أن الفعالية تشهد توزيع شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة احتفالات ثقافية وأنشطة رياضية لأهالي وأطفال المنطقة.