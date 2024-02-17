السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تأهل 10 مصريين لثمن نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة

صعد 10 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لثمن نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وتأهل 5 سيدات وهن: "هنا طارق زاهر - كوثر محمد ربيع - رحمة العدوي - ضحى هاني - جنا هشام"، كما صعد 5 رجال وهم: "أحمد صلاح - كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم".

وصعدت هنا زاهر بعد فوزها على بطلة موريشيوس "لورنا بودها" بنتيجة 2-0، فيما تمكنت كوثر ربيع من التغلب على لاعبة الكاميرون "ميكا افيدي" بنفس النتيجة، كما فازت رحمة العدوي على الكاميرونية أيضا "زي اكومبا" بثنائية نظيفة، أما ضحى هاني فتغلبت على لاعبة أوغندا "تريسي نالوزا" بنتيجة 2-0، وأخيرا كان فوز جنا هشام على الكاميرونية "خان دياك" بنفس النتيجة أيضا، فيما ودعت نور يسري أمام بطلة أوغندا "جلادياس مبابازي" بنتيجة 1-2.

وعلى صعيد منافسات الرجال، فاز أحمد صلاح على الجزائري "محمد عبد العزيز اوتشيفون" بنتيجة 2-1، كما انتصر كريم محمود عزت على النيجيري "الحاج أليو" بنفس النتيجة، أما أدهم حاتم ففاز على الزامبي "موانسا رودريك" بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب محمد مصطفى كامل على الزامبي "تشونجو مولينجا"، وأخيرا تمكن عبد الرحمن عبد الحكيم من الفوز على الزامبي "مارفين شيسيلا" بعد إصابة الأخير وانسحابه من اللقاء.

وتقام اليوم منافسات الزوجي سواء زوجي الرجال أو السيدات أو الزوجي المختلط.

وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

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