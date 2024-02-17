الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 33 مسيرة أوكرانية

أعلنت "الدفاع الروسية" عن اعتراض وتدمير 33 مسيرة أوكرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

روسيا تأسر جنودًا أوكرانيين فى منطقة أفدييفكا

وكان أعلن الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، عن أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في أفدييفكا، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث تتمتع هذه القوات بتفوق على صعيد العدد والمدفعية والطيران.

وقال أولكسندر تارنافسكي الجنرال الأوكراني الذي يقود هذه المنطقة، عبر «تليجرام»، إن المدافعين عن أفدييفكا «كانوا ينتقلون عند الضرورة إلى مواقع جديدة. المؤسف أنه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

