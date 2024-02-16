عاجل.. أمريكا تكشف تفاصيل هجوم إلكترونى شنته على سفينة إيرانية

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" أمس الخميس، تفاصيل تتعلق بشنّ الولايات المتحدة هجومًا إلكترونيًا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة شنت هجومًا إلكترونيًا في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وقال تقرير الشبكة، إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من رد الحكومة على هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل بالعراق مدعومة من إيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي.

ووفق الشبكة، فإن العملية استهدفت تعطيل قدرة السفينة على نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الحوثيين في اليمن.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بالطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، قائلين إنها رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت مخاوف من اختناقات في الإمدادات، وردّ الجيش الأمريكي بشن ضربات على جماعة الحوثي.