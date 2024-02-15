الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسعود شومان لـ"الشاهد": الإنتاج الثقافى للشعب المصرى لا يتوقف

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن بعض النصوص في التراث الشعبي التي تبدو إباحية بعد تحليلها نجدها تقف تمامًا مع الدين، حيث يكون ظاهرها اللغوي إباحيًا، ولكن الغرض منها توصيل الانفعال للجمهور للإقناع.

الحفاظ على التراث الثقافي المصري 

وأكد “شومان” خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشعب المصري طوال الوقت في إنتاج ثقافي مستمر، ويخترع أشكالا جديدة للإبداع الشعبي، ويوجد في العالم ما يسمى بفلكلور المدينة.

وتابع:"يوجد الآن ظاهرة النكتة اللغزية، وذلك لضيق الوقت التي لا يستوعب النكت أو الألغاز، والشباب الآن يتداولون هذه النكت اللغزية بكثرة، وأصبحت هذه النكت من التراث الشعبي المصري".

واستطرد:" قمت بجمع لغة الشباب، لغة المدمنين، لغة اللصوص، ولغة الغوازي وبعض المهن، لأنها لغات شفرية قد تمثل التراث في السنوات المقبلة، حيث إذا أراد أحد أن يتعامل مع المجتمع عليه أن يفهم أدق تفاصيله وأسراره".

وذكرن: "لغة الجسد الإنساني مختلفة تمامًا عن لغات كثيرة ثقافية، ولكن من الممكن أن تكون هذه الإشارات الجسدية لها دلالات تراثية خاصة بكل مجتمع". 

تفاصيل برنامج الشاهد


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.


 

مسعود شومان االشاهد محمد الباز اكسترا نيوز برنامج الشاهد

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