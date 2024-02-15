فاروق جويدة: كتابة المسرحية الشعرية مجهدة فكريا وجسديا

قال الشاعر الكبير فاروق جويدة، إنه كتب طيلة حياته 4 مسرحيات شعرية، وكل مسرحية استغرق في عملها 4 سنوات، أي أن المسرحيات الشعرية استغرق من عمره 16 عاما.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي،: "أنا مش محترف اكتابة، انا راجل بعتبر الكتابة معايشة في حياتي، والمسرحية كنت بشوف الممثلين على المسرح، كنت بشوف سميحة أيوب ومحمود ياسينن وعبدالله غيث، ساعات مكنتش بقدر أنام عشان أقوم أكتب المشهد".

وأكد فاروق جويدة أن كتابة المسرحية الشعرية مجهدة فكريا وجسديا، لافتا إلى أن الشخصيات الرئيسية ضمن المسرحية الشعرية "هولاكو"، هي التاريخ، مرددا: "قادة هولاكو وأسمائهم شخصيات حقيقية، ولكن هناك شخصيات من وحي خيالي مثل بنت هولاكو وزوجة المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية".

ولفت إلى أن زوجة المستعصم علاقتها بزوجها كانت أصلها علاقة حب، فكان بينهم لحظة استرجاع عمر وذكريات، وهي لما كبرت هو عاش حياته، فكان بينهم عتاب انساني، فيه استرجاع لعمر عاشوه سويا، مؤكدا أنه لم يقصد بزوجة المستعصم "الشعوب العربية"، قائلا: "كل مسرحياتي بلا شعوب، إلا في النهاية حينما تحدث الكارثة".

