39.8 مليون حصيلة بيع 14 محلاً بالمزاد العلني في مدينة برج العرب

ترأس المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب، جلسة المزاد العلني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبيع 14 محلاً تجاريا بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن والتاسع، بحضور المستشار محمد العطوي شريف الجندي، ممثل قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، وأسامة إبراهيم، ممثل قطاع الشئون المالية بالهيئة، وممثل وزارة المالية وقيادات الجهاز وشرطة التعمير.

وقال المهندس السيد همام، رئيس الجهاز، إن مساحة المحلات التجارية تتراوح بين 15 إلى 40 مترا مربعا، وسعر المتر من 73 إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب، أن إجمالي حجم الاستثمارات من بيع 14 محلاً تجاريا بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن والتاسع بلغ 39.9 مليون جنيه.

كيف يتم سداد المستحقات المالية للمحلات التجارية ببرج العرب؟

تابع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الاشتراطات لسداد مستحقات المحلات التجارية، والتي تأتي أهم شروط سداد المستحقات المالية فور منها يتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم سداد 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

أردف رئيس الجهاز، أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

وأوضح أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.