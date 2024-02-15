المؤشر التالي بعد مجزرة النبطية

“التصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والدمار بالتدمير”.

الشيخ نبيل قاووق، المسؤول البارز في حزب الله.

.. في ذات الوقت، الذي قال فيه "قاورق" قولته التي أقلقت لبنان والمجتمع الدولي، تناقلت وكالات الاخبار، عبر العالم ان الرئيس الأمريكي جو بايدن نفد صبره(..) من - السفاح - نتنياهو، وبالتالي من حكومة التطرف الإسرائيلي العنصرية.

.. يأتي ذلك وفق التحليل العسكري والأمني، بحسب ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" من أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف، بحث وبايدن قضية التوصل إلى اتفاق مع لبنان، بينما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المقربة من الخارجية الإسرائيلية أنّ بايدن "نفد صبره بالفعل" من نتنياهو.

.. كيف هذا المسار سياسيا وأمنيا؟

الإعلام العبري، عادة يحاول لعب عدة طرق من التضليل الإعلامي، ويلاحق أكاذيب حكومة الحرب الكابنيت في هذه المرحلة من الحرب على غزة، وتنقل "يسرائيل هيوم" عن "تشاؤم" إسرائيلي إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة، وأن "مسؤولين إسرائيليين" قابلوا المبعوث الأميركي" آموس هوكشتاين"، الذي يعتقد أنّ التوصل لصفقة تبادل للأسرى سيعمّق الحوار حول الاتّفاق السياسي مع "حزب الله"، وأنّه "بعد تحقيق الأمر، ستظلّ الحدود الشمالية هادئة وإن عادت إسرائيل للقتال في غزة".

يوآف غالانت يتولى منصب وزير الدفاع في الكابنيت الإرهابية، يُهدّد بمهاجمة بيروت ويمر للإعلام العبري: طائراتنا في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة.

وجاء رد غالانت، بعدما أعلن حزب الله، في رد أولي ‌‏على المجزرتين في بلدتي النبطية والصوانة الجنوبيتين اللتين أسفرتا عن استشهاد عدد من المدنيين، مؤكدا أن "المقاومة الإسلامية في لبنان" هاجمت، مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وانها-أيضا استهدفت التجهيزات التجسسية في ‏موقع "الناقورة البحري" بالأسلحة وحققت فيها إصابات مباشرة، والموقع ملاصق للحدود اللبنانية الفلسطينية.



*مجزرة اسرائيلية في النبطية.

المجزرة الإرهابية الإسرائيلية، أصابت عشرة شهداء من جنوب لبنان، فجر يوم الأربعاء، فبعد سقوط امرأة وولديها نهارًا في الصوانة واستشهاد عنصر لحزب الله في عدشيت، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة في مدينة النبطية باستهدافه مبنى سكنيًا في حي المسلخ ما أدى الى تدميره وسقوط 4 شهداء من عائلة واحدة، إذ نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخين على حي المسلخ في النبطية وبحسب المعلومات المضاربة، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى توجد فيه محطة فلسطين، ردًا على استهداف قواعد عسكرية في مدينة صفد، واتهمت دولة الاحتلال، حزب الله بالضريبة في عملية صفد، والتي لم يُصدر بيانًا يعلن فيه حزب الله تبنيه لها وتفاصيلها،بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على صفد دمر مبنيين في مقر القيادة الشمالية، كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الإسرائيليين الذين قتلوا على الحدود مع لبنان منذ بداية المواجهات إلى 14 شباط، بلغ 18 اسرائيليًا.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منزل بين بلدة الطيبة ودير سريان، وفي توقيت اخر، رافق المجزرة هجمات بطائرات حربية صهيونية غارة على أطراف حلتا في كفرشوبا.

.. وبين وقع مجزرة النبطية، واصرار حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، يستعد الجيش الإسرائيلي لكل آليات واحتمالات التصعيد العسكري ضد لبنان، تستند فيها على استهداف حزب الله (..) مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بعدة صواريخ، أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة 8 جنود، جراح أحدهم خطيرة،تتضح صورة هذا الاستعداد

، وفق مصادر عديدة، على حراك "الوحدات النظامية في الجيش الإسرائيلي التي قاتلت في غزة، وهي صدرت لها أوامر عسكرية بالتدرب استعدادًا لمناورة برية في لبنان"، بحسب معلومات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، وأن "التردد بشأن قدرات سلاح البرّ قبل الدخول إلى غزة، تحول إلى توقعات مرتفعة قبيل التحدي في لبنان". لكن الصحيفة أشارت من جهة أخرى إلى أن "الفرق بين الجبهتين كبير"، وأنه في لبنان المناطق المأهولة مكتظة، ويوجد خطر إطلاق قذائف مضادة للمدرعات من مسافة 8 كيلومترات، إلى جانب "قدرات متطورة" لدى مقاتلي حزب الله المدربين أكثر من مقاتلي حماس، فيما التزمت الأطراف اللبنانية والفلسطينية الصمت إزاء هذه المقارنة.

*لغة التصعيد غير لغة الحرب.

واقع مجزرة النبطية المؤلم، وضربة صفد، سرعت بشكل جنوني اجتماع للجنة الطوارئ العليا، وحكومة الحرب، الكابنيت، وفي الاجتماعات العنصرية وقف وزير الدفاع غالانت، يفسر الأحداث، وقال: "نجتمع هنا بعد يوم قتال بقوة فائقة في الشمال، وقد ارتقينا درجة واحدة، لكن هذه درجة واحدة بين عشر درجات. وبامكاننا ان نهاجم ليس على بعد 20 كيلومترا و50 كيلومترا فقط، وإنما في بيروت وفي أي مكان آخر أيضًا، وهناك قوة شديدة جدًا للجيش الإسرائيلي".

.. بدت مخاوف لغة التصعيد الإسرائيلية، غير عن لغة الحرب في غزة، فالدفاع الإسرائيلي، قال بلسان المتطرفدغالانت:"لا نريد الوصول إلى هذا الوضع. ولا نريد الدخول إلى حرب، وإنما نحن معنيون بالتوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان ومن خلال عملية تفاوض على اتفاق". وانتقل غالانت إلى التهديد، قائلا إنه "إذا لم يكن هناك مفر، فإننا سنعمل من أجل إعادتهم وتحقيق الأمن الملائم لهم، وهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحًا لأعدائنا وكذلك لأصدقائنا، ومثلما أثبتت دولة إسرائيل وجهاز الأمن والجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، فإنه عندما نتحدث نقصد ما نقول".

وأجرت لجنة الطوارئ العليا الإسرائيلية، اليوم، تدريبًا يحاكي جهوزية الجبهة الداخلية لسيناريو اتساع الحرب مقابل لبنان، وأن تشمل مصاعب في تزويد الكهرباء والطاقة ونقل مواد غذائية وإجلاء مرضى من بيوتهم إلى مستشفيات.

.. والعودة إلى التضليل الإعلامي الإسرائيلي، فهناك من يضع مؤشرات لأسباب تأخير دولة الاحتلال الإسرائيلي في شن حرب ضد حزب الله، وأن سبب ذلك يعود استراتيجيا وعسكريا وامنيا، نظرا التركيز جيش الحرب الإسرائيلي الصهيوني - حاليًا - على الحرب في غزة، وانه يدرس استخدم منظومات اعتراض صواريخ جديدة، "بإمكانها تحييد قسم كبير من تهديد القذائف الصاروخية والصواريخ الدقيقة" التي بحوزة حزب الله. وبالطبع، المجتمع الدولي، يعيش رهانات فتح جبهات، ليس اقلها اصرار السفاح نتنياهو، على دخول رفح، ذلك أن "إسرائيل أخذت تنهي تفكيك قوة حركة حماس(..) في غزة ويتجه تركيزها شيئا فشيئا نحو حزب الله وبالتالي، ربما اجتياح بيروت".

.. ما حدث يؤشر على مخاوف حكومة الحرب الإسرائيلية من فتح جبهة لبنان، وهي تجاهر انها تدخل جبهة معبر رفح، مع ملاحظة جوهرية إن الولايات المتحدة الأمريكية وعديد الدول الأوروبية بدأت حراكا سياسيا تزامن مع هذه التطورات، إذ تزايدت الدعوات الدولية لتخفيض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، منها:

*1.:

الخارجية الأميركية عبرت عن قلقها من تطور الوضع عند الحدود اللبنانية، واعتبرت أن المسار الديبلوماسي هو الخيار الأمثل. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنّ "واشنطن قلقة من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرًا إلى أن إطلاق الحزب الصواريخ بشكلٍ أعمق داخل إسرائيل، يشكل مصدر قلق بالنسبة لأميركا.

*2.:

السفير الأميركي في قطر قال: "نحن لا نريد أن يتسع النزاع في لبنان. حتى إسرائيل لا ترغب في ذلك".

*3.:

وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن الوضع في لبنان "خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة" داعيا الى التركيز على الوصول لحلّ ديبلوماسي.

*4.:

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بأن لا تهاون في الرد على هجمات حزب الله.

*5.:

وزير خارجية إيرلندا، مايكل مارتن، قال أن "خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك".

*6.:

* رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال جولة قرب الحدود اللبنانية، إنه "لن نساوم على الإنجازات في حرب غزة، ونستعد للحرب في الشمال - لبنان؛ وفي نهاية الأمر سنكون جاهزين للحرب. وإذا لم ينته هذا بحرب، فلن ينتهي بالمساومة على الإنجازات".

.. *المؤشر التالي!

هناك من يفهم المرحلة التي وصلت لها المنطقة والإقليم، لعودة المؤشر التالي لأي حراك سياسي أو أمني، وغالبا، وهذا محسوس، هناك فشل مخيف نتيجة غياب المسؤولية في المحادثات الإقليمية التي تجتاح عواصم المنطقة والعالم، وهي جهود تنبري إلى حلول ومبادرات تراوح مكانها ما يزيد من مخاوف اتساع رقعة الحرب، ليس ذلك الشكل من التصعيد المحلي، بل ذروة الحرب التي لن يكون لها إلا المزيد من الدمار والدم والإبادة، بينما الحال في غزة تدهور نحو المجهول، المغلف الإبادة والتهجير وديمومة الصراع،المرتبط بضرورة وقف إطلاق النار في غزة.