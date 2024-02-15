الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

داعية إسلامى: كل الأنبياء طلبوا "الذرية" لأسباب محددة

الشيخ الشحات عزازي
الشيخ الشحات عزازي

قال الشيخ الشحات عزازي، دكتوراه الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة الأزهر، إن الأولاد يحتاجون لقدوة في التربية، فالصفة التي نريد أن تغرس في نفوس أولادنا لا بد أن يروها فينا من قبل. 

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده: "ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنيّ إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينيك، وعلِّمهم سِيَرَ الحكماء، وأخلاق الأدباء، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء".

ومن جانبه، تابع الداعية الإسلامية رمضان عبدالرازق، أنه يتوجب علينا قبل طلب البنون معرفة وتحديد أسباب طلبنا، فلايوجد نبي رفع يده إلى السماء وطلب البنون سوى لهدف محدد، سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا أمثلة ونماذج واضحة من الأنبياء الذين طلبوا أن يرزقهم الله البنون من أجل هدف محدد.

وكشف الشيخ خالد الجندي، أن القرآن الكريم استخدم لفظ "الوالدين" عند الحديث عن النسب والميراث، ويستخدم لفظ "الأبوين"، عند التنشئة والتربية، وهنا يكمن عظمة اللغة العربية.

لعلهم يفقهون الأنبياء الوالدين الذرية الصالحة القدوة في التربية

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