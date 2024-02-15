الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"عُليا الفنجري" تبحث إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار د.محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، مساء الخميس، بحضور كل من أعضاء اللجنة:

جاء ذلك بحضور كل من أعضاء اللجنة:               

1- الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).

2- الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق

3- الأستاذ الدكتور أحمـد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق

4- الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

5- الدكتور محمد محمود أبو هاشم  نائب رئيس جامعة الأزهر.

6- المستشار محمد حسن محمد نائب رئيس الهيئة - الأمين العام).

7- المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف). 

وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن الآتي:مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي 2023 وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقًا لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.

كما قامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على  أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.

وآخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤ وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ عن:

الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.

والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثًا، منها عدد ٢٥ بحثًا في الموضوع الأول، وعدد ٤١ بحثًا في الموضوع الثاني.

وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة معالي المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس القادم الموافق ٢٢ فبراير الحالي بمشيئة الله تعالى.

كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين:

الاول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتبارًا من العام القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تعظيما للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف.

الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقيًا.

الدكتور محمد شوقي الفنجري جائزة خدمة الدعوة المستشار مسعد عبد المقصود ا رئيس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

مواد متعلقة

قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح الإسكندرية فى أرض بمليار جنيه

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميا.. وتراجع جديد لليورو والإسترليني

تراجع البطالة فى مصر.. أرقام مهمة عن سوق العمل بنهاية 2023

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى