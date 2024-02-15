"العمل": تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

كشفت وزارة العمل عن مواصلة عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد التي قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا.

تسجيل العمالة غير المنتظمة

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى البدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة..

وأوضحت الوزارة، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

حصر العمالة بالمشروعات القومية

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، في تقرير للوزارة، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة الخارجة فى (جامعة الوادى الجديد، مجمع المصالح الحكومية المميكن، ومنشأت أخرى)، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهًا إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وتكتسب تلك الخطوة أهميتها من توجه الدولة نحو تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.