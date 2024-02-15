"المتحدة" تدعم المواهب.. جائزة "الوثائقية" للفيلم الفائز بمهرجان الإسماعيلية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، عن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبرايرإلى 5 مارس من هذا العام 2024.

تأتي هذه الخطوة لتتواكب مع اليوبيل الفضي للمهرجان في دورته الـ25، التي تأتي تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية بالشباب، حيث يتكفل قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية.