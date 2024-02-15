مسعود شومان لـ"الشاهد": التراث الشعبى الصعيدى قائم على نظام التشفير

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن الرجل الصعيدي يحب فك الشفرات والرموز بصورة كبيرة، لذا أشعار وأمثال ومواويل الصعيد جميعها قائمة على نظام التشفير.

التراث المصري الشعبي

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن توثيق وجمع التراث الشعبي الصعيدي يحتاج إلى البحث والتحليل، معبرًا:" لابد وأن يكون هناك نصوص صوتية للتراث الشعبي الصعيدي، وذلك لأن جمال هذه النصوص بسماعها وليس بقراءتها وكتابتها، لذا تسجيل هذا التراث مفيد بصورة كبيرة، خاصة وأن الشخص الذي يقول هذه الأبيات والموواويل يقولها بطريقة مثيرة وجذابة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.