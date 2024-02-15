الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسعود شومان لـ"الشاهد": التراث الشعبى الصعيدى قائم على نظام التشفير

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن الرجل الصعيدي يحب فك الشفرات والرموز بصورة كبيرة، لذا أشعار وأمثال ومواويل الصعيد جميعها قائمة على نظام التشفير.

 

التراث المصري الشعبي 

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن توثيق وجمع التراث الشعبي الصعيدي يحتاج إلى البحث والتحليل، معبرًا:" لابد وأن يكون هناك نصوص صوتية للتراث الشعبي الصعيدي، وذلك لأن جمال هذه النصوص بسماعها وليس بقراءتها وكتابتها، لذا تسجيل هذا التراث مفيد بصورة كبيرة، خاصة وأن الشخص الذي يقول هذه الأبيات والموواويل يقولها بطريقة مثيرة وجذابة".

 

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

مسعود شومان باحث بالتراث الشعبي اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. بسبب مخاوف من اضطرابات أمنية.. نقل مروان البرغوثى من سجن عوفر

تحذير عاجل من ملك الأردن بشأن تداعيات الهجوم الإسرائيلى على رفح

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سعد الحريري ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب في عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"