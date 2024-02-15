مسعود شومان لـ"الشاهد": مقولة التراث الشعبى ذكورى فاسدة وليست لها أساس من الصحة

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن النائحة في الصعيد تقوم بالكثير من الأدوار، ويتم الاستعانة بها عند الموت وتحصل على أجر ما تقوم به من نواح وما شابه ذلك.

التراث الشعبي المصري

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن بعض الباحثين يقولون إن التراث الشعبي تراث ذكوري، ولكن في حقيقة الأمر هذا الحديث فاسد ولا صحة له، وجميع أدلة هؤلاء الباحثين ليست صحيحة، حيث توجد بعض الأمثلة الأخرى التي تمدح في الأنثى عند ولادتها مثلما يتم مدح الذكر في الأمثال الشعبية، وهذه النصوص حوارية تقيمها الأم عند الحديث مع طفلها سواء كان ذكرًا أو أنثى، لذا كثرة الأمثال الشعبية المتعلقة بالذكر لا تعني تمجيد التراث الشعبي للذكر.

وأضاف في حديثه، أن الموواويل الشعبية منتشرة في حميع أنحاء مصر وليس في الصعيد فقط، ولكن كانت ألفاظ الصعيد مشفرة ومجهولة.

وتابع: "شعر الواو والمربع مختلفان بصورة كبيرة، حيث إن النصين متشابهين في البناء والوزن، ولكن شعر الواو يجب أن يكون قائمًا على التشفير، وهذا عكس كتابة المربع".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.